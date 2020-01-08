Беніто офіційно покинув Тамбов – раніше він узгодив контракт з Динамо

Російський клуб повідомив про припинення співпраці з нігерійським футболістом.

Офіційний сайт Тамбова повідомив, що контракт з Беніто розірвано за обопільною згодою.

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21-річний футболіст виступав за російський клуб з літа 2018 року. В поточному розіграші РПЛ він забив 1 гол у 8 матчах.

Нагадаємо, що Беніто вже узгодив контракт з київським Динамо. 10 січня він пройде медогляд в українському клубі і підпише угоду на 3,5 роки.

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