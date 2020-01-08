toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ТРАНСФЕРИ СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Беніто офіційно покинув Тамбов – раніше він узгодив контракт з Динамо

13:35 2521 Читать на русском
Беніто офіційно покинув Тамбов – раніше він узгодив контракт з Динамо
Беніто / фото з відкритих джерел

Російський клуб повідомив про припинення співпраці з нігерійським футболістом.

Офіційний сайт Тамбова повідомив, що контракт з Беніто розірвано за обопільною згодою.

Галатасарай хоче перехопити Беніто у Динамо попри погоджений контракт – агент прокоментував інформацію турецьких ЗМІ

21-річний футболіст виступав за російський клуб з літа 2018 року. В поточному розіграші РПЛ він забив 1 гол у 8 матчах.

Нагадаємо, що Беніто вже узгодив контракт з київським Динамо. 10 січня він пройде медогляд в українському клубі і підпише угоду на 3,5 роки.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: неготовність "дияволів" до топ-матчів, Менді знову не вражає, а Марез – MVP дербі
04:54
3647
Теги
Трансфери Головне Динамо Динамо Олабіран Муїва (Беніто) Олабіран Муїва (Беніто) Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
4
хв
Валенсія
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук