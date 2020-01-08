Манчестер Юнайтед націлився на таланта Аякса – трансфер може відбутись взимку

Хавбек Аякса Донні ван де Беек користується попитом серед європейських грандів.

Манчестер Юнайтед готує запит до Аякса щодо переходу Донні ван де Беека вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє ESPN.

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За даними порталу Transfermarkt, вартість 22-річного півзахисника оцінюють у 55 млн євро, але нідерландці можуть збільшити суму, оскільки чинний контракт Донні розрахований до літа 2022 року.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів ван де Беек провів 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 4-ма асистами.

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