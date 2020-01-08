toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал спробує перехопити у Барселони Лаутаро Мартінеса

11:18 703 Читать на русском
Реал спробує перехопити у Барселони Лаутаро Мартінеса
Лаутаро Мартінес / Фото ФК Інтер

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес користується попитом серед європейських грандів.

Реал має намір включитись в боротьбу за Лаутаро Мартінеса, повідомляє Sport.es.

Манчестер Сіті ввімкнувся у боротьбу за Лаутаро Мартінеса, – MD

Мадридці хочуть підписати аргентинця вже найближчим часом. Раніше у ЗМІ головним претендентом на Лаутаро називали Барселону. Контракт форварда передбачає відступні у сумі 111 млн євро.

В поточному сезоні Серії А Мартінес провів 17 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот

blog_ava
Яремчук зробив однозначну заяву щодо свого відходу з Гента під час зимового трансферного вікна
09:19
5346
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Трансфери Інтера Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Реал Мадрид Інтер Інтер Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
6
хв
Валенсія
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук