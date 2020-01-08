Реал спробує перехопити у Барселони Лаутаро Мартінеса

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес користується попитом серед європейських грандів.

Реал має намір включитись в боротьбу за Лаутаро Мартінеса, повідомляє Sport.es.

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Мадридці хочуть підписати аргентинця вже найближчим часом. Раніше у ЗМІ головним претендентом на Лаутаро називали Барселону. Контракт форварда передбачає відступні у сумі 111 млн євро.

В поточному сезоні Серії А Мартінес провів 17 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.

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