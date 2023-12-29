Андрій Лунін, попри всі свої старання, так і не зумів переконати Карло Анчелотті, що здатен стати першим номером Реала бодай на час відсутності Тібо Куртуа.

У п'ятницю, 29 грудня, з'явилася інформація, що Андрій Лунін став фаворитом у боротьбі за статус основного кіпера Реала на період відсутності травмованого бельгійця. Українець начебто вразив Карло Анчелотті рішенням достроково завершити міні-відпустку і швидше повернутися до роботи перед другою частиною сезону.

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Втім, все виявилося не настільки оптимістично для 24-річного українського воротаря. Як вдалося дізнатися "Футбол 24", Андрій Лунін не буде основним голкіпером Реала в другій частині сезону 2023/24. У матчі проти Мальорки, який стане для "вершкових" першим в 2024 році (3 січня о 20:15), у воротах мадридців зіграє Кепа.

Карло Анчелотті, який офіційно продовжив контракт із Реалом, надалі робитиме ставку саме на баскського кіпера. Реал на цей момент все ще не визначився з майбутнім обох воротарів по завершенні сезону.

У випадку з Кепою, який виступає за "бланкос" на правах оренди з Челсі, рішення ухвалюватимуть за результатами його виступів у найближчі місяці. Ексклюзивною інформацією, яка суперечить останнім новинам щодо Луніна, з "Футбол 24" поділився один із провідних інсайдерів Relevo Серхіо Сантос. Він же, до слова, першим повідомив про новий контракт Анчелотті – ще до офіційного оголошення.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Андрій Лунін зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах (6 пропущених голів, 4 "сухі" поєдинки). Кепа провів 15 матчів (7 "сухих", пропустив 12 м'ячів). Контракт українця з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року, а оренда іспанця – до завершення сезону 2023/24.

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