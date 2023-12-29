Технічний директор Юве Крістіано Джунтолі разом зі спортивним директором Джованні Манною особисто переглядали гру Судакова, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Судаков став третім українцем на радарах Наполі – Ліга чемпіонів виступила "вітриною"

Зазначається, що Ювентус зосередився на українському півзахиснику, хоча також проявляє інтерес до хавбека Аталанти Тьона Копмейнерса. Втім, підписати Судакова буде непросто – все більше топ-клубів цікавляться українцем. Георгій обійдеться туринцям у 30-35 млн євро, а щоб уникнути боротьби з іншими іменитими клубами, Ювентус спробує підписати зірку Шахтаря вже взимку. При цьому туринцям ще й потрібно продати кількох гравців. Вирішальними стануть наступні кілька тижнів.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Георгій провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?