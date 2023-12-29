Ювентус готує зимовий трансфер Судакова – є зіркова альтернатива і головна умова переходу зірки Шахтаря
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков близький до трансферу в Ювентус, але підписати українця буде непросто.
Технічний директор Юве Крістіано Джунтолі разом зі спортивним директором Джованні Манною особисто переглядали гру Судакова, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Зазначається, що Ювентус зосередився на українському півзахиснику, хоча також проявляє інтерес до хавбека Аталанти Тьона Копмейнерса. Втім, підписати Судакова буде непросто – все більше топ-клубів цікавляться українцем. Георгій обійдеться туринцям у 30-35 млн євро, а щоб уникнути боротьби з іншими іменитими клубами, Ювентус спробує підписати зірку Шахтаря вже взимку. При цьому туринцям ще й потрібно продати кількох гравців. Вирішальними стануть наступні кілька тижнів.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Георгій провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.
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