Український воротар гданської Лехії Богдан Сарнавський став найкращим голкіпером Фортуна 1 Ліги за підсумками першої половини сезону.

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Суперниками нашого земляка були 35-річний Мацей Гостомскі з Гурніка Ленчна та 19-річний Мацей Кікольскі з варшавської Легії, який на правах оренди виступає за Тихи.

Нагадаємо, Сарнавський перейшов у Лехію в липні 2023 року з Кривбаса у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за представника Гданська 17 матчів, в яких пропустив 14 голів (у 8 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, команда українця пішла на зимову паузу на 4-й сходинці турнірної таблиці Фортуна 1 Ліги, набравши 32 очки. Від лідера – Арки – вона відстає на 2 пункти.

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