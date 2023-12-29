Георгій Судаков поповнив список цілей чемпіонів Італії, повідомляє журналіст Метт Лоу.

Судаков має 4 варіанти трансферу в АПЛ – Ман Сіті, перехід до Мудрика, Зінченка чи Де Дзербі

Скаути Наполі відвідали три матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів, щоб оцінити гру 21-річного хавбека. Раніше партенопейців пов'язували ще з двома українськими гравцями – Андрієм Луніним та Миколою Матвієнком. Судаков може стати заміною Пйотру Зєліньскі, який не поспішає продовжувати контракт і влітку отримає статус вільного агента.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Георгій провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?