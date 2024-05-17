Головний тренер "блаугранас" висловився про фінансовий стан клубу, зазначивши, що той перебуває в гіршому економічному становищі, ніж Реал та інші європейські команди, і що фінансові проблеми вливають на можливість конкурувати на найвищому рівні.

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Президент клубу Жоан Лапорта не тільки розлютився, а й "повністю розчарувався" в Хаві. Очільник Барселони вважає, що тренер не дотримується домовленостей, досягнутих нещодавно.

Стверджується, що керівник "кулес" просив 44-річного фахівця про віру в команду, і тепер, після резонансних заяв, Лапорта вважає Хаві типовим тренером, який не вірить у те, що має.

До того ж президенту Барселони не сподобалися висловлювання про те, що форвард Вітор Роке не грає через високу конкуренцію та через те, що йому ще багато чому потрібно вчитися. Зазначається, що це саме Хаві наполіг на тому, щоб бразильця підписали взимку, в той час, як спортивний директор Деку хотів, щоб гравець приїхав влітку, як від самого початку і планувалося.

Враховуючи останні непорозуміння між Хаві та керівництвом Барселони, Лапорта наказав підшукати нового тренера на наступний сезон. Навіть, якщо "кулес" гарантують собі другу сходинку у турнірній таблиці, що дасть змогу взяти участь у Суперкубку Іспанії і принесе додаткове фінансування, Хаві не залишиться на чолі команди. Про це повідомляє RAC1.

Не виключається, що керівництво Барселони розпочне перемовини з Хансі Фліком, або призначить Рафа Маркес, який керує другою командою "кулес".

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