Журналіст Ігор Бурбас назвав ім'я арбітра, затриманого нещодавно співробітниками ТЦК в Одесі та розповів про інший подібний випадок.

"Затримка арбітра працівниками ТЦК в Одесі – не єдиний випадок. Знаю про як мінімум ще один, який мав місце раніше. Суддя з Калуша (Івано-Франківська обл.) Іван Салаш, який зазвичай працює в Першій лізі, був призначений четвертим на матч Другої ліги.

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Але після приїзду (це була не Одеса, а місто на заході країни) він так само був затриманий. Через це до стадіону так і не доїхав, а гру пропустив. Його відпустили, але наступного дня.

Після цих двох інцидентів, за моєю інформацією, в Комітет арбітрів УАФ масово надходять листи від суддів ПФЛ з проханням не призначати їх на ігри, оскільки їм не надають бронювання, і, відповідно, вони не мають жодних гарантій не бути затриманими прямо на вокзалі.

УАФ має статус критично важливої організації, але бронювання від мобілізації мають лише офісні працівники Будинку футболу. Арбітри ж там навіть не штатні працівники", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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* Суддя ПФЛ Іван Салаш (Калуш)

* Суддя ПФЛ Микита Богатир (Запоріжжя)