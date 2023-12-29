Кравець народилася на Донеччині і вже майже десять років грає лише за іноземні клуби. Спочатку це була та ж Росія, а потім Казахстан, Ізраїль, Франція та Італія. Водночас Дар'ю регулярно викликали до збірної України, за яку вона встигла зіграти 60 матчів, забивши 8 голів.

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З'ясувалося, що Кравець намагалася заїхати на Росію вже у розпал повномасштабної війни. Це стало відомо з сюжету російського телеканалу про те, як на кордоні перевіряють українців, які намагаються потрапити на територію окупантів.

На відео гравчиня збірної України заявила: "Буду грати у футбол". Саме для цього вона намагалася перетнути кордон. Однак на Кравець чекав сюрприз. Виявляється, у розпорядженні окупантів є повний доступ до даних користувачів у месенджері Телеграм. Вони навіть мають змогу відновлювати видалені повідомлення та акаунти.

Дар'я ретельно почистила особисті переписки, але росіяни змогли їх відновити та встановили, що у спілкуванні вона часто називала загарбників "орками" та навіть мала намір публічно допомагати ЗСУ, У повідомленні йдеться, що Кравець хоче зробити аукціон, де б розіграла футболки Хосе Кальєхона чи Лукаса Торрейри.

Очевидно, що це повідомлення датоване початком 2022 року, коли іспанець та аргентинець ще грали за Фіорентину, де на той час також виступала Кравець. Цікаво, скільки часу знадобилося дівчині, щоб дійти від таких намірів до спроби потрапити на Росію? Встановити це не так просто, адже невідомо, коли саме було зняте відео допиту футболістки.

Слід зауважити, що у сюжеті пропагандисти окупантів розповідають і про інших українців, які намагалися потрапити на територію загарбників. І їх також "викрили" завдяки Телеграм. Чоловік із Полтави навіть видалив цей месенджер, але російські спецслужби змогли відновити профіль та усе особисте листування. Висновки щодо цієї ситуації робіть самі.

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