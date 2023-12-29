Відразу 4 клуби АПЛ готові кинути виклик Ювентусу в боротьбі за 21-річного українця, стверджує Futbol de Inglaterra. Йдеться про Ман Сіті, Брайтон, Арсенал і Челсі.

Судаков – про потенційний відхід з Шахтаря: "Приклад Циганкова та Довбика показовий, але ми бачимо, яким став Мудрик"

Всюди, окрім "містян", є хороші знайомі. Брайтон тренує Роберто Де Дзербі, який підпускав Судакова у Шахтарі до основи. У Арсеналі партнер по збірній України – Олександр Зінченко. Михайло Мудрик ще з юнацького футболу є близьким другом Георгія і явно дасть Челсі хорошу рекомендацію щодо земляка.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Судаков провів за Шахтар 18 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?