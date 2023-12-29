Дженоа та Інтер зіграли 29 грудня у 18 турі чемпіонату Італії (1:1). Рахунок і огляд матчу за участю Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Інтер, стартував о 21:45 за київським часом. "Нерадзуррі" у випадку перемоги зміцнювали лідерство у чемпіонаті Італії та відривалися від Ювентуса на 7 очок (щоправда, у туринців є гра в запасі). Команда Руслана Маліновського могла довести безпрограшну серію до трьох поєдинків. У позаминулому турі підопічні Альберто Джилардіно відібрали очки в Ювентуса, після чого перемогли Сассуоло.

Але Інтер для Дженоа – не суперник, а просто катастрофа. У попередніх 8-ми матчах "грифони не забили жодного гола та зазнали 7 поразок із загальною різницею 0:25. Востаннє генуезці відбирали очки у міланської команди ще у лютому 2018 року, вигравши з рахунком 2:0. На користь Дженоа була відсутність двох лідерів Інтера – Лаутаро і Дімарко пропускали гру через травми. Натомість у "грифонів" повернувся Матео Ретегі, який залікував пошкодження і опинився в заявці.

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Із Русланом Маліновським вийшла цікава ситуація. Сайт Серії А спершу включив українця в стартовий склад Дженоа, але згодом його прізвище перемістили у запас. У підсумку, в основі "грифонів" вийшов Кевін Стротман, а Маліновський таки розпочав у резерві.

Старт гри минув у вкрай низькому темпі. Серед моментів – хіба слабкий удар Тюрама головою, який не склав жодних проблем для Мартінеса. Замість футболістів на перший план вийшли тіфозі Дженоа, які влаштували димову завісу на Луїджі Ферраріс. Арбітр вирішив забрати команди з поля на 17-й хвилині. Пауза тривала хвилин 5, а після поновлення гри Інтер знову створив напівмомент – Мартінес забрав м'яч після невдалого удару Арнаутовіча.

Лише на 30-й хвилині Дженоа вперше загострила ситуацію біля воріт Зоммера, але Гудмундссон замість удару метрів з 15-ти вирішив віддати на Екубана, а той не чекав. Кутовий, який завершився заблокованим ударом Баделя. Інтер відповів непоганою спробою Чалханоглу з-за меж штрафного – Мартінес не дрімав.

А на 42-й хвилині "нерадзуррі" все ж забили. Біссек виграв боротьбу в штрафному, Барелла пробив, Мартінес перевів м'яч у стійку, але першим на добиванні був Арнаутовіч, який заніс круглого в сітку. Перший гол австрійця у поточному сезоні Серії А. Господарі апелювали до арбітра щодо фолу проти Стротмана, однак взяття воріт зарахували.

Здавалося, Інтер виграє "нічийний" перший тайм, але на 7-й доданій хвилині Дженоа відігралася. Дрегушін головою замкнув подачу з кутового. Ян Зоммер зачепив м'яч, але не врятував. 1:1 після першої половини. Перший гол "грифонів" у ворота Інтера за 9 останніх матчів!

На старті другої половини Інтер міг вийти вперед. Бастоні довгим пасом знайшов Бареллу в штрафному, той скинув під удар Арнаутовічу, який пробив неточно. У Дженоа Васкес вгатив з гострого кута – Зоммер перевів на кутовий. Точніше, м'яч влучив у швейцарського воротаря. Був ще удар Баделя з льоту, який розсмішив уболівальників Інтера – м'яч полетів у район кутового прапорця.

На 61-й хвилині з'явилися Руслан Маліновський та Матео Ретегі. Натомість ледь не забив Інтер – Чалханоглу зі штрафного класно навісив на Ачербі, який пробив у нижній кут. Мартінес врятував Дженоа. По суті, це й усе. Маліновський за відведений йому час був абсолютно непомітний. Хіба що подав штрафний на голову супернику вже у доданий час. Лише 8 дотиків до м'яча за 30+ хвилин гри, 5 із 7-ти точних пасів, жодного удару і три втрати м'яча. Оцінка Руслана від Sofa Score – 6,5.

1:1 – Інтер набрав 45 очок і гарантовано стане "зимовим чемпіном" Італії. Ювентус відстає на 5 балів, а в суботу зіграє з Ромою. Дженоа довела безпрограшну серію до трьох матчів. У Маліновського і Ко 20 пунктів і 13 місце.

Дженоа вже вкотре у поточному сезоні відбирає очки у гранда в домашньому матчі. Наполі, Рома, Ювентус, тепер Інтер – ніхто з цих команд не зміг вивести з Луїджі Ферраріс три очки.

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