Андрій Лунін докладає величезних зусиль, щоб частіше виходити у старті Реала.

Українець вирвався уперед у боротьбі з Кепою Аррісабалагою за ворота "вершкових", стверджує Don diario.

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Карло Анчелотті був приємно вражений рішенням українця достроково завершити відпустку, щоб розпочати підготовку до другої половини сезону. Лунін і Кепа обидва непогано діяли у матчах, тому для конкуренції була важлива кожна хвилина навіть тренування. Анчелотті обіцяв визначитися з №1 після Різдва. Ймовірно, Лунін відповідальним підходом додав аргументів на свою користь.

Нагадаємо, українець у нинішньому сезоні провів 9 матчів, пропустив 6 голів і 4 рази зберігав ворота "сухими". Статистика Кепи – 15 матчів, 12 пропущених і 7 "кліншитів".

Лунін може стати партнером Мудрика внаслідок обміну між Реалом і Челсі – найбагатший клуб світу також у боротьбі