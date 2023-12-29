Португалія, Прімейра-ліга, 15-й тур

Бенфіка – Фамалікан – 3:0

Голи: Кабрал, 31, Сілва Р., 85, Муса, 89

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Бенфіка дуже впевнено розпочала домашню гру з середняком турнірної таблиці Фамаліканом. Підопічні Рогера Шмідта потроху розхитували оборону суперника і на 31-й хвилині нарешті розпакували ворота своїх візаві. Жоау Невеш видав розкішний пас з центра поля на правий фланг на Рафу Сілву, той увірвався у штрафний і відпасував у район одинадцятиметрової позначки. Кабрал в дотик перевів сферу у сітку. Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін до перерви практично залишався без роботи, лише декілька разів вступаючи у гру.

Натомість у другому таймі Фамалікан значно додав і нашому земляку довелось віддуватись за всю команду. На 55-й хвилині Трубін врятував свої ворота від гола, кинувшись у ноги супернику на лінії штрафного після виходу сам на сам. Через 5 хвилин він знову продемонстрував свій клас, вийшовши назустріч Чікінью, і вже у падінні практично у шпагаті перевів м'яч на кутовий.

За трохи Анатолій потягнув підступний удар від Фонсеки з меж воротарського – українець відбив перед собою, а захисники винесли на кутовий. За мить удар після навісу зі стандарту у дальній кут знову контролював українець. Гості нагнітали і на 72-й хвилині лише штанга врятувала господарів.

На останніх хвилинах Трубін вкотре врятував Бенфіку, відбивши удар, вже сидячи на п'ятій точці. Одразу після цього "орли" дозволили вболівальникам видихнути – стрімка контратака завершилась голом Рафи Сілви. Господарі кинулись добивати суперника, і Муса додав до свого асисту ще й гол. Вже у доданий час Петар міг оформити дубль, але м'яч просвистів повз ліву стійку.

Непростий і оманливий розгром, який став можливим лише завдяки наднадійній грі українського голкіпера – якби Трубін пропустив за рахунку 1:0, гра могла б скластися зовсім по-іншому.

Перемога дозволила Бенфіці набрати 36 очок і піднятись на вершину турнірної таблиці, Фамалікан з 18-ма пунктами сьомий.

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