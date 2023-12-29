Нурі Шахін та Свен Бендер приєдналися до тренерського штабу Едіна Терзіча, інформує офіційний сайт "джмелів". Контракти розраховані до 30 червня 2025 року. Натомість Армін Ройтершан більше не буде допомагати Терзічу.

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Шахін і Бендер є справжніми легендами Дортмунда, награвши за клуб понад 200 матчів. Обидва вже мають певний тренерський досвід. 35-річний Шахін три сезони непогано працював з Антальяспором, а 34-річний Бендер робив перші кроки у юнацьких збірних Німеччини.

Нагадаємо, Борусія пішла зимувати на п'ятій сходинці Бундесліги, відстаючи на 6 очок від зони ЛЧ і на 15 від лідера (Байєра). Підопічні Терзіча пробились у 1/8 фіналу ЛЧ, де зустрінуться з ПСВ.

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