Галатасарай та Фенербахче так і не вийшли на поле стадіону в Ер-Ріяді, де мав відбутись поєдинок за Суперкубок Туреччини.

Галатасарай та Фенербахче відмовились від проведення матчу за Суперкубок Туреччини, який мав розпочатися о 19:45 за київським часом. Все через заборону влади Саудівської Аравії вивішувати на стадіоні банери із зображенням першого президента Туреччини – Мустафи Кемаля Ататюрка, повідомляє Milliyet.

Матч за Суперкубок Туреччини під загрозою зриву через неочікувану причину – один з клубів повернувся у готель

Гру скасували за кілька хвилин до її початку. Очікується, що матч за Суперкубок тепер буде зіграний в інший день у Туреччині. Федерація футболу країни згодом зробить офіційну заяву щодо інциденту. Галатасарай та Фенербахче вже покинули стадіон та повернулись до готелю.

Цікаво, що на поєдинок до Ер-Ріяду прибув екс-тренер Динамо Мірча Луческу. Соцмережі повідомляють, що румунський фахівець заселився в один готель з командами.

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