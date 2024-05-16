Андрій Лунін вийде на поле лише один раз до кінця цього сезону.

Анчелотті готує Луніна до гри 37-го туру Ла Ліги проти Вільяреала. У цьому матчі Андрій востаннє зіграє в сезоні 2023/24. Як інформує журналіст Marca Хосе Луїс Санчес, у двох зустрічах, що залишилися, – з Бетісом і Реалом – у воротах "бланкос" з'явиться Тібо Куртуа.

Лунін може "зрадити" Реал і переїхати в інший іспанський гранд – українець вразив топ-тренера

Таким чином, Анчелотті змінив свою думку. Раніше італійський фахівець зазначав, що планує випустити Куртуа на поле у грі з Вільяреалом, а Луніна – у грі з Бетісом. Ці матчі будуть зіграні 19 і 25 травня відповідно. Фінал Ліги чемпіонів між Реалом і Борусією Д відбудеться 1 червня в Лондоні на стадіоні Вемблі.

Нагадаємо, що більшу частину сезону Куртуа був травмований. Він встиг відновитися до Євро-2024, але не вирушить на турнір через конфлікт із головним тренером національної команди Доменіко Тедеско.

Лунін vs Куртуа: іспанські ЗМІ озвучили недолік українця і дивують аргументами на користь конкурента перед фіналом ЛЧ