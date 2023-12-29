Олександрія офіційно оголосила про припинення співпраці з Володимиром Єзерським, який був асистентом Руслана Ротаня в першій команді. Про це пише клубна прес-служба.

Карпати підписали колишнього гравця, який чотири місяці перебував без клубу

Варто зазначити, Володимир Єзерський приєднався до тренерського штабу Руслана Ротаня у січні 2023 року і відповідав у команді за підготовку захисників.

Вже відоме наступне місце роботи Володимира Єзерського. Фахівець продовжить тренерську діяльність у львівських Карпатах, де буде допомагати Мирону Маркевичу.

Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації