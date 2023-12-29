Реал вирішив обійтися без тренерських революцій у найближчі роки. Карло Анчелотті поставив підпис під новою угодою з мадридським клубом.

Мадридський клуб та Карло Анчелотті домовилися про продовження контракту до 30 червня 2026 року, стверджує Relevo. Згодом надійшло і офіційне підтвердження.

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Сторони дійшли компромісу перед Різдвом. Керівництво Реала задоволене першою половиною сезону – впевнений вихід з групи ЛЧ, вершина Ла Ліги. Боси "вершкових" вирішили додати команді та Анчелотті впевненості перед другим етапом кампанії. Нагадаємо, другий прихід італійця на Сантьяго Бернабеу триває з 2021 року.

Рішення Анчелотті навряд сподобається збірній Бразилії, яка сподівалася розіграти "український" план зі Сергієм Ребровим і безкоштовно забрати Карло у 2024 році. Втім, CBF доведеться шукати альтернативи або до кінця довіряти тимчасовому тренеру Фернандо Дінізу.

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