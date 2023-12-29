Чорноморець попрощався з українським голкіпером Олексієм Шевченком. Про це повідомляє клубна прес-служба "моряків".

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Шевченко провів за команду Романа Григорчука лише п'ять поєдинків, у яких "моряки" здобули три перемоги, але травма завадила голкіперу закріпитися у стартовому складі Чорноморця.

Нагадаємо, Олексій Шевченко є вихованцем запорізького Металурга. Голкіпер довгий час був у складі Шахтаря, але за 5 років зіграв лише дев'ять поєдинків. Також воротар захищав кольори Карпат, Зорі, Говерли та інших українських клубів.

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