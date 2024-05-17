Україна

Ребров оголосив заявку збірної України на 3 матчі перед Євро-2024. Провідні бомбардири і легіонер з АПЛ опинилися в резерві. Тренер озвучив стримані цілі збірної на чемпіонаті Європи.

Для Мудрика сезон завершився після травми в матчі з Брайтоном. Михайлорозповів, чи допоможе збірній України на Євро-2024.

Євро-2024

Німеччина офіційно оголосила заявку на домашнє Євро-2024 – Нагельманн проігнорував фіналістів Ліги чемпіонів. Дешам візьме у збірну Франції трьох травмованих гравців і Канте, якого не викликав два роки. Збірна Нідерландів також оголосила заявку перед Євро-2024.

Наші за кордоном

Гол Яремчука у ворота Реала Сосьєдад не зарахували. Роман має шанс залишитися в Іспанії – аутсайдер готовий прихистити форварда, але фаворитом виступає 7-разовий чемпіон.

Анчелотті визначився з воротарем на фінал Ліги чемпіонів – відомо, скільки ігрового часу отримає Лунін. Андрій може "зрадити" Реал і переїхати в інший іспанський гранд.