Форвард Жирони Артем Довбик може перебратись на Туманний Альбіон. 26-річного бомбардира хоче бачити у своєму складі Челсі, повідомляє The Sun.

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За інформацією джерела, лондонці поставили Довбика на перше місце у своєму трансферному списку – скаути "синіх" на прохання Маурісіо Почеттіно останні декілька тижнів стежили за грою українця. Наставник Челсі вражений фізичними даними нападника і бачить його ідеальним кандидатом у конкуренцію Ніколя Джексону.

Зазначається, що переходу Довбика сприятиме відхід Армандо Брої, якого не влаштовує кількість ігрового часу у лондонському клубі, а також спільний з Мудриком агент.

Нагадаємо, Артем перейшов у Жирону у серпні 2023 року і за цей час провів за каталонців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 5 асистів. Його контракт з іспанцями чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt оцінює нападника у 28 млн євро.

До слова, раніше повідомлялось про інтерес до Довбика з боку мадридського Атлетіко, Барселони, Вест Хема, Фулхема та Астон Вілли.

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