Ліга чемпіонів

Шахтар зіграв унічию з Інтером на НСК Олімпійський у Києві. Голів команди так і не забили, набравши по першому очку в ЛЧ. Але для "гірників" є і погана новина – Лассіна Траоре отримав серйозну травму, залишивши поле вже в дебюті гри.

Головна сенсація дня трапилася в Мадриді, де Шериф обіграв Реал. Команда Юрія Вернидуба після перемоги над Шахтарем шокувала ще одного фаворита і лідирує в групі з 6-ма очками.

Мессі забив перший гол за ПСЖ, а французи обіграли Манчестер Сіті. Ліверпуль знищив Порту, перемоги Борусії та Атлетіко – всі результати вівторка.

Динамо готується до матчу проти Баварії, який відбудеться у середу в Мюнхені. Юліан Нагельсманн розповів про козирі Києва, план на матч і готовність лідерів.

Україна

Олександр Зінченко не допоможе збірній України в жовтні – Петраков оперативно знайшов несподівану заміну, продовжуючи ігнорувати Руслана Маліновського. Що стосується Зінченка, то гравець Манчестер Сіті через травму не приїде в національну команду на ключові поєдинки відбору до ЧС-2022.

Інтер U-19 здобув мінімальну перемогу над Шахтарем у Юнацькій лізі УЄФА. Долю зустрічі вирішив один гол.

Марлос готовий залишитися в Шахтарі та підписати новий контракт. Чинна угода хавбека завершується наприкінці року.

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту.

Інші головні події

Італія та Аргентина зіграють суперматч чемпіонів Європи і Південної Америки. Поєдинок запланований на червень наступного року.

УЄФА виконав рішення суду щодо засновників Суперліги – тріо бунтарів може спати спокійно. Щоправда, Союз не збирається здаватися і готує апеляцію.

Роман Яремчук став гравцем тижня в Португалії. Українець забив 2 голи в останньому матчі Бенфіки у Прімейрі.

Помер Роджер Хант – другий бомбардир в історії Ліверпуля та чемпіон світу-1966.