Сьогодні (6 травня) відбулася офіційна презентація нового домашнього комплекту мюнхенців.

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Постачальником екіпірування для Баварії незмінно залишається Adidas. У нинішньому провальному сезоні дизайнери одягнули Кейна і компанію у біло-червоні кольори, але наступна форма буде значно "похмурішою". Вона повністю виконана у глибокому червоному кольорі, який розбавляють чорні надписи спонсорів та емблема.

Нагадаємо, Баварія намагається знайти і нового тренера, який замінить Томаса Тухеля. Процес йде тяжко – Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн та Ральф Рангнік вже відмовилися приймати "ротен".

???³ Für die ???????ä?, ??????? und die ???????? des Spiels. Auf geht’s Ihr ROTEN!



Unser neues Home-Trikot ist da: https://t.co/nC1cbomoid

#MiaSanMia #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2024

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