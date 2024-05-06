Баварія презентувала "похмуру" форму на наступний сезон – фото та відео
Баварія показала, яке екіпірування носитиме у кампанії 2024/25.
Сьогодні (6 травня) відбулася офіційна презентація нового домашнього комплекту мюнхенців.
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Постачальником екіпірування для Баварії незмінно залишається Adidas. У нинішньому провальному сезоні дизайнери одягнули Кейна і компанію у біло-червоні кольори, але наступна форма буде значно "похмурішою". Вона повністю виконана у глибокому червоному кольорі, який розбавляють чорні надписи спонсорів та емблема.
Нагадаємо, Баварія намагається знайти і нового тренера, який замінить Томаса Тухеля. Процес йде тяжко – Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн та Ральф Рангнік вже відмовилися приймати "ротен".
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