Лига чемпионов

Шахтер сыграл вничью с Интером на НСК Олимпийский в Киеве. Голов команды так и не забили, набрав по первому очку в ЛЧ. Но для "горняков" есть и плохая новость – Лассина Траоре получил серьезную травму, покинув поле уже в дебюте игры.

Главная сенсация дня случилась в Мадриде, где Шериф обыграл Реал. Команда Юрия Вернидуба после победы над Шахтером шокировала еще одного фаворита и лидирует в группе с 6-ю очками.

Месси забил первый гол за ПСЖ, а французы обыграли Манчестер Сити. Ливерпуль уничтожил Порту, победы Боруссии и Атлетико – все результаты вторника.

Динамо готовится к матчу против Баварии, который состоится в среду в Мюнхене. Юлиан Нагельсманн рассказал о козырях Киева, плане на матч и готовности лидеров.

Украина

Александр Зинченко не поможет сборной Украины в октябре – Петраков оперативно нашел неожиданную замену, продолжая игнорировать Руслана Малиновского. Что касается Зинченко, то игрок Манчестер Сити из-за травмы не приедет в национальную команду на ключевые поединки отбора к ЧМ-2022.

Интер U-19 одержал минимальную победу над Шахтером в Юношеской лиге УЕФА. Судьбу встречи решил один гол.

Марлос готов остаться в Шахтере и подписать новый контракт. Действующее соглашение хавбека истекает в конце года.

"Хочу поддержать Украину": патриот из Вереса – обожает Гимн, запугивал легионеров Шахтера, нравился одиозному президенту.

Другие главные события

Италия и Аргентина сыграют суперматч чемпионов Европы и Южной Америки. Поединок запланирован на июнь следующего года.

УЕФА выполнил решение суда об учредителях Суперлиги – трио бунтарей может спать спокойно. Правда, Союз не собирается сдаваться и готовит апелляцию.

Роман Яремчук стал игроком недели в Португалии. Украинец забил 2 гола в последнем матче Бенфики в Примейре.

Умер Роджер Хант – второй бомбардир в истории Ливерпуля и чемпион мира-1966.