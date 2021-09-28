УЄФА виконав рішення суду щодо засновників Суперліги – тріо бунтарів може спати спокійно
Союз європейських асоціацій ухвалив рішення підкоритись феміді та анулювати санкції проти трьох грандів.
Нещодавно мадридський суд зобов'язав УЄФА скасувати всі санкції, запроваджені, зокрема, проти Барселони, Реала та Ювентуса. В організації вже виконали постанову.
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Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, апеляційний орган установи закрив дисциплінарні провадження щодо цих команд, визнавши їх недійсними та такими, "ніби вони ніколи і не відкривались".
Нагадаємо, створення Суперліги у квітні підтримали 12 клубів, однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились 3 колективи – Реал, Барселона та Ювентус.
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