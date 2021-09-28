Нещодавно мадридський суд зобов'язав УЄФА скасувати всі санкції, запроваджені, зокрема, проти Барселони, Реала та Ювентуса. В організації вже виконали постанову.

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Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, апеляційний орган установи закрив дисциплінарні провадження щодо цих команд, визнавши їх недійсними та такими, "ніби вони ніколи і не відкривались".

Нагадаємо, створення Суперліги у квітні підтримали 12 клубів, однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились 3 колективи – Реал, Барселона та Ювентус.

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