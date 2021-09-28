Український нападник визнаний гравцем тижня у чемпіонаті за версією Record.

"Закидати м'яч у сітку – це моя робота": Яремчук – про феєричний дубль у ворота Гімараєша

У 7-му турі Прімейри Яремчук вийшов у старті "орлів" проти Гімараєша. Українець провів на полі 65 хвилин і встиг оформити дубль ще в першому таймі. Внесок Яремчука був визначальним, адже Бенфіка здобула перемогу з різницею в два м'ячі (3:1).

До слова, у нинішньому сезоні форвард збірної України провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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