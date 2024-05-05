Рома не змогла зламати товариську серію Ювентуса – "вовки" ризикують змарнувати два квитки в ЛЧ
Рома і Ювентус закривали недільну програму 35-го туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Команди продовжують активну боротьбу за вихід в Лігу чемпіонів. Ювентус мав 6 очок переваги, тому саме Рома повинна була демонструвати ініціативу в рідних стінах.
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Втім, перші моменти створили гості. Влаховіч з хорошої позиції пробив повз ворота, а Веа в запалі налетів на Свілара і заробив жовту.
Рома поступово перевернула гру на свою користь. Удар Крістенсена прийняла стійка, але на 15-й хвилині "вовкам" не завадив ніхто. У карному майданчику Юве палала справжня пожежа. Гатті ледве заблокував удар на лінії, проте зручно відкотив на добивання Лукаку – 1:0.
Ромелу міг подвоювати перевагу римлян, якби не підвела точність. Натомість Ювентус до свого моменту поставився відповідально. К'єза виконав хороший навіс з правого флангу, а Бремер знищив двох опікунів на другому поверсі. Нічийний рахунок тримався до перерви.
Після відпочинку виривати три очки хотів більше Ювентус. К'єза потужно вліпив у стійку. Вирячені очі Федеріко були окремим хайлайтом цього матчу. Свілар потягнув удари Локателлі та Кіна. Не обійшлося і без сутички, але рефері Андреа Коломбо швидко вгамував емоції.
Рома так і не змогла створити проблеми супернику. "Вовки" ризикують віддати омріяну п'яту сходинку Аталанті. Ліга Європи також не виглядає надійним планом В після поразки від Байєра. У Ювентуса навіть з 4 нічиїми поспіль все відносно спокійно – третє місце.
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