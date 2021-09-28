Сумна звістка охопила футбольну спільноту не лише Англії, а й всього світу. У вічність відійшов легендарний Роджер Хант.

Колишній форвард помер вдома у понеділок ввечері після тривалої хвороби, інформує офіційний сайт Ліверпуля. Йому було 83 роки.

Помер колишній хавбек Мілана – він перемагав у Кубку європейських чемпіонів 1968/69

Роджер Хант перебрався до "червоних" в 1958-му і присвятив їм цілих 11 років. Англієць за цей час встиг стати найкращим бомбардиром клубу в історії (285 голів у 492 матчах), але в 1992 році його досягнення перевершив Іан Раша (346 м'ячів). З Ліверпулем Хант раз тріумфував в Кубку англійської ліги, двічі – в АПЛ і тричі – в Суперкубку Англії.

Також Роджер виступав за "Трьох левів". У футболці збірної Англії форвард навіть вигравав чемпіонат світу 1966 року. У фіналі його команда обіграла Німеччину (4:2).

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