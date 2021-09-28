"Шалене виконання Гімну". "Футболіст вразив мережу". "Справжні емоції нікого не залишили байдужим". "Якщо співати Гімн України – то тільки так, як Панасенко". Сайти – і не тільки спортивні – просто збожеволіли від захоплення!

Минулої суботи його команда поступилася Шахтарю. Але Сергій Панасенко заслужив неофіційний титул справжнього героя туру. Просто тому, що не зніяковів, не став соромитися, а заспівав "Ще не вмерла" на повні груди. Так, як ми це звикли бачити у виконанні Скуадри Адзурри.

"Вдячний долі, що народився саме в Україні"

– Сергію, після останнього вікенду про вас пишуть усі. Як вам така несподівана популярність?

– Нормально. Виконав Гімн. Я перебуваю у своїй державі, зобов’язаний так робити. Хоча б такими емоціями під час виконання Гімну хочу підтримати нашу Україну в цей нелегкий час. Плюс – це мене додатково заводить перед грою. Хочу довести суперникам, що ми – господарі в цій державі. Прагнув навести страх на іноземців Шахтаря – аби вони зрозуміли, що перебувають у нас вдома. Думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі.

– Це ви вперше виконали Гімн настільки гучно?

– Ні-ні, я так перед кожною грою співаю. Просто випадковий збіг обставин, що перед Шахтарем камера на мені зупинилася, показали крупним планом.

– Хто вас надихає на такий стиль? Збірна Італії?

– Погоджуюся. Коли переглядали з командою Євро-2020, я пропонував своїм хлопцям: "Давайте будемо всі разом так співати". На італійців варто рівнятися – наскільки вони люблять свою країну. Тут не потрібно соромитися, це – нормально. Ми живемо в Україні і повинні демонструвати свою любов до неї. Тим паче, пісня – чудова. Вона додатково підбадьорює, заряджає на гру.

– Поруч із вами стояв Михайло Шестаков, який не співав і, склалося враження, ледь стримувався від сміху. Що ви йому сказали після матчу?

– Нічого такого. Міша – класний пацан, веселий сам по собі. Я не знаю, що конкретно його у цей момент розсмішило (Усміхається). Але будемо працювати над тим, щоб він співав гімн, як я і всі інші.

– Команда вас підтримала? Одноклубники поділяють ваші цінності?

– Звичайно! Кажуть: "Ти нас заряджаєш таким співом, чудово виконуєш". Відповідаю: "То в чому проблема? Давайте всі разом будемо співати". Поки що до цього не дійшли. Крім мене емоції передає Немчанінов. Наразі нас лише двоє з одинадцяти.

– Як ви ставитеся до тих українських футболістів, які під час виконання Гімну стоять мовчки?

– Ну, це їхня особиста справа – співати чи не співати. У кожного – різний склад характеру. Хтось любить виражати емоції, а хтось тримає усе в собі. Я вважаю, що саме в цьому моменті стримувати емоції не варто. Потрібно їх вихлюпувати. Я ж кажу: ми – у своїй країні, тож повинні показувати, хто тут є хто.

– Ви завжди настільки любили державний славень, чи, можливо, щось змінилося у вашому світогляді після початку війни?

– Я народився у цій країні. Батьки виховали мене в українському дусі. Вдячний долі, що народився саме тут, мені в Україні все подобається. Плюс – справді підкосили ті події, коли Росія вчинила некрасиво з нашою державою. Тож хоча б таким внеском – виконанням Гімну – прагну підтримати свою країну.

– Ви родом із Дніпра. Це місто вже багато років виступає форпостом проти російської агресії. Тривога війни відчувається на його вулицях?

– Я б не сказав, що сильно відчувається. Але маю друзів та знайомих, які пішли на передову, щоб відстоювати честь країни. Постійно з ними на зв'язку. Запитую у пацанів, що там і як.

"Поворознюк потиснув руку: "Сєрий, ти мені подобаєшся"

– Вам – 29, раніше виступали у Першій та Другій лігах, тож це ваш перший сезон в елітному дивізіоні. Які враження?

– У Першій лізі – дуже проста, більш вертикальна гра. Як казали мої друзі, "божевільний футбол" (Сміється). Натомість в УПЛ – позитивні емоції. Тут значно розумніший футбол, технічний, позиційний. Мені таке більше до душі.

– Свого часу, ще у 2016-му, ви грали за Інгулець. Як у вас склалися стосунки з Олександром Поворознюком?

– Так, був я у Григоровича. Хороші, нормальні стосунки. Провів у команді пів сезону. Знаєте, як кажуть, мовляв, Поворознюк – специфічна людина. У мене також непростий норов, але ми з ним зійшлися характерами. Коли я покидав Інгулець, хоча контракт ще залишався (просто хотів йти на підвищення, пропонували варіанти закордоном), то підійшов до Григоровича і чесно все розповів. Він потиснув руку і відповів: "Сєрий, ти мені подобаєшся – за людськими якостями. Ми навіть чимось схожі. Якщо не буде варіантів – дзвони спокійно. Я тебе в Інгульці чекаю завжди". Для мене це стало приємною несподіванкою, бо знав, що він може накричати, обматюкати – людина пряма.

– Серйозний дядько, зі зброєю. Команда його боялася?

– Та ні, не боялася.

– А преміальні насипав щедрі?

– Було діло. Не пам'ятаю, конкретно після якого матчу, але отримали винагороду. Поворознюк – людина настрою. Виграли – може віддячити, програли – може й забрати (Усміхається).

– Зовсім скоро Інгулець вийшов у фінал Кубка України, пробився в УПЛ. Ви шкодували, що не дочекалися цього моменту?

– Тоді якраз команду очолив Лавриненко. Казав мені: "Сєрий, давай, залишайся. Я буду створювати команду, запрошувати футболістів із Прем'єр-ліги". Але в мене на той момент були трішки інші плани. Агенти сказали, що можна працевлаштуватись закордоном, багато у вуха нашептали. Я довірився агентам, а вийшло по-іншому, із закордонною командою не вдалося підписати. Лавриненко – хороший спеціаліст, тактик і стратег. Дуже грамотний тренер.

"У Михайленка тембр голосу розкішний!"

– Ви розповідаєте про закордонні варіанти. Часом не Росія?

– Ні-ні, на Кіпрі я був.

– У Росію поїхали б?

– Та ні, яка Росія? Ви про що? Мене в Україні все влаштовує. Зараз із Вересом вийшли у Вищу лігу, я всім задоволений. У нас амбіційний президент, далі буде ще краще.

– Ви пограли за СК Дніпро-1 під керівництвом Михайленка. У чому фішка цього тренера?

– У моїй кар'єрі було багато тренерів. Михайленко – хороший фахівець. Працював за іспанською системою. Колись Дніпро очолював Хуанде Рамос і, наскільки я розумію, Станіславович багато у нього перейняв. Тренувальний процес, ментальність, розмови з підопічними, відпрацювання тактичних механізмів. Плюс – Михайленко успішно працює з молодими, розкриває їхні таланти.

– А ще у нього такий бас! Ви могли б скласти непоганий співочий дует.

– (Сміється) У Станіславовича тембр голосу розкішний! За характером він флегматик, але сказати міг – одразу всі розуміли, що й до чого.

– СК Дніпро-1 – це продовження старого Дніпра?

– Я вважаю, що саме так. Все залишилось те саме – база, персонал. Тільки гравці змінилися. Організація – на найвищому рівні, гроші, все є, як і раніше.

"На полі я псих, а за його межами…"

– Верес зазнав у чемпіонаті двох поразок поспіль. Віра у власні сили не похитнулася?

– Ні, абсолютною. Ми знали, в яку лігу заходимо. Знали, що не буде так, як у Першій лізі – перемога, перемога, перемога. Ментально налаштувалися, що буде непросто. Тут проти кожного суперника потрібно виходити, як на останній бій. Намагаємося покращувати свою гру у кожному турі.

– Перший тайм із Шахтарем звели внічию – 1:1. Чи реально було зачепитися за очки?

– Чесно кажучи, вважаю, що так. Не кажу про перемогу, але витиснути нічию можна було. Ми розбирали їх досконало, буквально по кісточках. У першому таймі чудово вибігали на контратаках, але після перерви чогось не вистачило. Не думаю, що втомилися. Адже фізична форма – сильна сторона нашої команди. Мабуть, вирішальну роль зіграв клас футболістів Шахтаря. Десь і фортуна від нас відвернулась. Ще раз із ними зіграємо – тільки вже в Луцьку – відберемо очки.

– Ваш одноклубник Сергійчук в інтерв'ю Футбол 24 зізнався про свої плани на завершальний етап кар'єри: "Ще б виграти із Вересом якусь медальку – і я буду задоволений". Які амбіції у вас?

– Все можливо, не хочу нічого загадувати. Ймовірно, у наступному сезоні. Ми ж новачок УПЛ, зараз найголовніше – не вилетіти. А далі – побачимо. Мені б також хотілося якусь медальку. Але Міша трішки лукавить – він вже здобував із Вересом медальку в Першій лізі (Сміється).

– Який ви поза межами футбольного поля? Чим цікавитесь, що любите?

– Я – страшенний сім'янин. Не люблю десь гуляти. Мені до душі відпочивати і проводити час із сім'єю, у мене син підростає. Заряджаюся силами та енергією у рідному домашньому колі. На полі я псих, а за його межами – спокійний, урівноважений хлопець (Усміхається).

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