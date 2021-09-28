Битва невдах першого туру. Обидві команди не тільки програли, а й не забили жодного гола. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Інтер на "Футбол 24", стартував о 19:45. Це також протистояння старих знайомих. Інтер і Шахтар зустрічалися тричі за останній рік. Міланці ще не програвали донеччанам (2 тріумфи), а на виїзді досі ніколи не пропускали від них. Сімоне Індзагі та його нинішній клуб частіше перемагали команди Де Дзербі, ніж навпаки, під час особистих дулей в Італії.

Шахтар – Інтер: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Жвавий старт. На 4 хвилині Джеко недопрацював у пресингу, і Педрінью елегантно вивів Соломона вперед одним пасом з глибини. Ізраїльтянин спокійно пройшов Дюмфріса і підстраховку, ось тільки удару мінімально не вистачило влучності. У відповідь все той же нідерландський кривдник України відгукнувся на дальню передачу, скинув під удар Джеко. Марлон на пару з Матвієнком заблокував. І тут сталася справжня трагедія "гірників". Незамінний форвард Траоре, який ідеально вписався в ідеї Де Дзербі, отримав дуже серйозну травму. Дюмфріс навалився на Лассіна, викрутивши йому ногу в неприродньому положенні.

Вінгер Тете замінив центрфорварда на 11 хвилині. Бареллі вдався могутній дальній удар. І знову київська поперечка рятує Шахтар у протистояння з Інтером – дежавю з минулого сезону! Як же легко господарі створюють моменти. Патріку надали купу часу і свободи у штрафному, ніби суперник – представник УПЛ, а не один з лідерів чемпіонату Італії. Удар, блок, добивання Тете повз ворота. Патрік вивів найактивнішого Соломона у володіння Хандановіча, 3 удар з меж штрафного знову бажає кращого.

Шахтар – Інтер: Траоре винесли на ношах у дебюті матчу – моторошні кадри

Додо симулював фол красиво (хоча вже викотився за межі поля), суддя замість пенальті провів виховну роботу з бразильським латералем. Соломон, Патрік і Педрінью продовжують крутити каруселі у фінальній третині поля. Невлучний дальній постріл останнього. Від сідниць де Врея снаряд після подачі кутового відскочив до Джеко, майбутній суперник України у відборі ЧС-2022 не влучив з кількох метрів. Дюмфріс ледь не продавив 3 "гірників" у баскетбольному стилі, однак Соломон таки не дав розстріляти Пятова.

Дуже непогано, агресивно діє Шахтар у центрі поля. А ось Інтер моментами дуже повільний, немов сонна муха. При Де Дзербі малюнок виглядає цікавішим, ніж було в дуелі Каштру з Конте, але у міланців гостріші моменти. За очікуваними голами після першого тайму Інтер переважає (0,82 проти 0,31). Водночас український клуб кращий у дриблінгу, точності передач і боротьбі як внизу, так і наверху.

Неймовірний момент на початку другої половини. Тете на Додо, той у центр воротарського, Педрінью дивом не влучив. Знову і знову Шахтар вривається у штрафний гостей. Удар Соломона блокує Шкріняр. Джеко і Брозовіча вже на 55 хвилині міняють Хоакін Корреа та Чалханоглу. Саме останній ледь не покарав за помилку Пятова. Капітан Шахтаря намагався вивести м'яч через короткий пас, влучив у турецького хавбека, а далі Мартінес не влучив з вбивчої дистанції. Інтер уже на 2 кілометри набігав більше за Шахтар, який контролює гру від 60 до 70% часу.

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Де Дзербі за постійні наїзди на угорського суддю отримав жовту картку. Важко переживає італійський тренер черговий промах донеччан. Додо міг покотити праворуч, але взявся бити здалеку – вище. Нова порція тренерських ходів після 70 хвилин. Алексіс Санчес замінив Лаутаро Мартінеса, Гальярдіні та Перішіч – Весін з Дімарко. Мудрик та Кривцов замість Соломона та Ісмаїлі. Матвієнко переходить на лівий фланг. Юний українець відразу ж накрутив Дюмфріса і змусив заробити на собі жовту. Подачі Шахтаря спокійно гасять сьогодні центрбеки гостей. Марлос замінив Патріка аж на 85 хвилині.

Корреа обігрався з Чалханоглу і закрутив у дальній кут, Пятов ефектно витягнув. Де Врей після кутового розстрілював українського ветерана – капітан Шахтаря і тут рятує. Ще один удар турецького джокера, повз ціль. Індзагі хапається за голову, його заміни могли ідеально спрацювати! Інтер загалом закономірно набирає свій 1 бал. Шахтар з аналогічним доробком залишається на дні турнірної таблиці через різницю голів.