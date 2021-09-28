УЄФА та КОНМЕБОЛ узгодили проведення товариської зустрічі між Італією та Аргентиною.

УЄФА та КОНМЕБОЛ на своїх офіційних ресурсах повідомили, що у рамках розширення співпраці асоціацій буде проведений поєдинок між чемпіонами Європи та Південної Америки – Італією та Аргентиною.

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Орієнтовна дата зустрічі – червень 2022 року. Місце проведення зустрічі наразі невідоме. Раніше повідомлялось, що матч планують присвятити легендарному Дієго Армандо Марадоні, який помер у листопаді минулого року.

До слова, Італія стала чемпіоном Європи, обігравши Англію в серії післяматчевих пенальті. Аргентина ж мінімально переграла Бразилію у фіналі Копа Амеріка, дозволивши Мессі виграти перший трофей у складі національної збірної.

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