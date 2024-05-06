"Ми привезли додому важливу нічию. Наприкінці ми допустили два легких удари за одну хвилину, але Щенсни чудово себе проявив. Ми ризикували програти матч, який не змогли виграти. У нас були шанси, потім в останні дві хвилини було дивне володіння м'ячем.

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Тепер ми думаємо про недільний матч. Потім буде фінал Кубка Італії. На майбутнє клуб буде оцінювати склад. Зараз ми близькі до Ліги чемпіонів і на нас чекає прекрасний фінал Кубка", –цитує Аллегрі La Gazzetta dello Sport.

Важливо зазначити, що це вже четверта нічия поспіль для команди Массіміліано Аллегрі. Наразі Ювентус перебуває на третьому місці в Серії А та зберігає шестиочковий відрив від Роми, яка перебуває на п'ятому.

До слова, наступний матч Ювентус проведе 12 травня на власному полі проти Салернітани.

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