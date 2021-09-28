Ліга чемпіонів: Аякс без проблем обіграв знекровлений Бешикташ та продовжив феноменальну серію
У вівторок, 28 вересня, стартував другий тур ЛЧ 2021/22. Звіт про 5 поєдинків читайте на "Футбол 24".
Ліга чемпіонів, 2 тур
Група C
Аякс – Бешикташ – 2:0
Голи: Бергейс, 17, Аллє, 43
Борусія Д – Спортінг Лісабон – початок о 22:00
Група А
РБ Лейпциг – Брюгге – початок о 22:00
Група B
Мілан – Атлетіко – початок о 22:00
Порту – Ліверпуль – початок о 22:00
Ігровий день стартував у Амстердамі, де місцевий Аякс приймав Бешикташ у рамках квартету C. У першому турі підопічні Тен Хага розбили Спортінг (5:1), а турецька команда поступилася Борусії Д (1:2). Наставник Бешикташа Сершен Ялчин мав серйозні кадрові проблеми – одразу 14(!) гравців основної обойми не могли допомогти команді на Амстердам Арені. У запасі "чорних орлів" було лише 6 футболістів.
Тому не дивно, що Бешикташ пропустив вже на 17-й хвилині. Тадіч прорвався лівим флангом і знайшов Бергейса у штрафному майданчику, а Стівен більярдним ударом вразив дальній нижній кут. До перерви рахунок мав ставати 2:0, але Тадіч примудрився не влучити у практично порожні ворота з меж воротарського. Зрештою, ще в першому таймі Аякс таки забив ще один м'яч. Аллє коліном переправив м'яч у сітку, замкнувши подачу з правого флангу. На цьому перший тайм завершився.
У другій 45-хвилинці Бешикташ, здавалося, скоротив відставання, але гол Карамана був скасований через порушення правил. Перестарався форвард у боротьбі з суперниками. Аякс, у свою чергу, дещо збавив оберти, тому рахунок більше не змінився. 2:0 – Аякс набрав 6 очок і очолює групу C, набравши 6 очок. У 10-ти офіційних матчах сезону амстердамці не виграли лише двічі, а переможна серія команди Тен Хага налічує вже 7 поєдинків. Бешикташ після двох турів не набрав залікових балів.
Шахтар втратив очки з Інтером у домашньому матчі ЛЧ – Пятов став героєм розв'язки