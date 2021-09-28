Ліга чемпіонів, 2 тур

Група C

Аякс – Бешикташ – 2:0

Голи: Бергейс, 17, Аллє, 43

Борусія Д – Спортінг Лісабон – початок о 22:00

Група А

РБ Лейпциг – Брюгге – початок о 22:00

Група B

Мілан – Атлетіко – початок о 22:00

Порту – Ліверпуль – початок о 22:00

Ігровий день стартував у Амстердамі, де місцевий Аякс приймав Бешикташ у рамках квартету C. У першому турі підопічні Тен Хага розбили Спортінг (5:1), а турецька команда поступилася Борусії Д (1:2). Наставник Бешикташа Сершен Ялчин мав серйозні кадрові проблеми – одразу 14(!) гравців основної обойми не могли допомогти команді на Амстердам Арені. У запасі "чорних орлів" було лише 6 футболістів.

Тому не дивно, що Бешикташ пропустив вже на 17-й хвилині. Тадіч прорвався лівим флангом і знайшов Бергейса у штрафному майданчику, а Стівен більярдним ударом вразив дальній нижній кут. До перерви рахунок мав ставати 2:0, але Тадіч примудрився не влучити у практично порожні ворота з меж воротарського. Зрештою, ще в першому таймі Аякс таки забив ще один м'яч. Аллє коліном переправив м'яч у сітку, замкнувши подачу з правого флангу. На цьому перший тайм завершився.

У другій 45-хвилинці Бешикташ, здавалося, скоротив відставання, але гол Карамана був скасований через порушення правил. Перестарався форвард у боротьбі з суперниками. Аякс, у свою чергу, дещо збавив оберти, тому рахунок більше не змінився. 2:0 – Аякс набрав 6 очок і очолює групу C, набравши 6 очок. У 10-ти офіційних матчах сезону амстердамці не виграли лише двічі, а переможна серія команди Тен Хага налічує вже 7 поєдинків. Бешикташ після двох турів не набрав залікових балів.

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