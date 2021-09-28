Реал епічно зганьбився проти Шерифа: Вернидуб написав казку у Мадриді, його команда – абсолютний лідер
Реал приймав Шериф у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Реал вальяжно, на правах господаря та очевидного фаворита, розпочав цей матч. Гості злагоджено відбивалися, але було незрозуміло, чи витримає ця фортеця, коли Мадрид увімкнеться на повну потужність. На 17-ій хвилині виник перший небезпечний момент. Бензема виконував штрафний удар із вбивчої позиції, але цілив у воротарський кут, тож Атанасіадіс впорався. Невдовзі м’яч розминувся із хрестовиною після гострого підключення Вальверде до атаки.
Шериф міг мріяти лише про те, щоб дійти до центру поля – далі всі спроби гостей губилися. Але на 25-ій хвилині на Сантьяго Бернабеу запанувала могильна тиша. Команда Вернидуба успішно вибігла у контру, Крістіано ювелірно подав на голову Яхшибоєву, який пробив у протихід Куртуа – 0:1.
Вимоглива публіка освистала своїх улюбленців. Натомість почулося злагоджене скандування "Шериф! Шериф!" Більше того, через кілька хвилин Куртуа помилився з передачею, і це ледь не закінчилося другим голом Шерифа – м’яч після удару того ж Яхшибоєва у міліметрах розминувся із дальнім кутом воріт.
Врешті Реал згадав про свій статус і люто накинувся на володіння гостей. Дуже небезпечно пробивали Гутьєрес, Вінісіус, Азар, Бензема, Каземіро. Кілька разів серйозно рятував Атанасіадіс. Шериф таки відстояв у першому таймі мінімальну перемогу – 1:0.
Невдовзі після відновлення поєдинку Вернидуб несподівано зняв із гри свого героя – Яхшибоєва. Тим часом за справу взявся Вінісіус. Якщо його перше падіння у штрафному майданчику Шерифа головний арбітр проігнорував, то в другому епізоді втрутився VAR. Пенальті потужним ударом у верхній кут реалізував Бензема – 1:1.
Анчелотті кидає в бій одразу чотирьох нових гравців – Модріча, Крооса, Йовіча та Родріго. Реал тисне, але… пропускає. Щоправда, після тривалого перегляду VAR гол Шерифа скасували – офсайд. Виводити господарів вперед міг Модріч. Із вбивчої позиції хорват влучив в обличчя голкіпера, відправивши його у нокдаун.
До закінчення основного часу залишалися лічені хвилини. Виявилося, що заміни тільки погіршили гру команди Карлетто. Реал втратив у гостроті якраз у той момент, коли належало йти на вирішальний штурм. На 88-ій хвилині Йовіч недолуго пробив метрів із 5-ти, завершуючи простріл Родріго. І – жорстока кара за легковажність. Шериф вкинув аут, скидання на Тілля – і той потужно зльоту в дев’ятку – 1:2!!! Шериф набирає 6 очок після 2 турів. Це фантастика.
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