Реал вальяжно, на правах господаря та очевидного фаворита, розпочав цей матч. Гості злагоджено відбивалися, але було незрозуміло, чи витримає ця фортеця, коли Мадрид увімкнеться на повну потужність. На 17-ій хвилині виник перший небезпечний момент. Бензема виконував штрафний удар із вбивчої позиції, але цілив у воротарський кут, тож Атанасіадіс впорався. Невдовзі м’яч розминувся із хрестовиною після гострого підключення Вальверде до атаки.

Шериф міг мріяти лише про те, щоб дійти до центру поля – далі всі спроби гостей губилися. Але на 25-ій хвилині на Сантьяго Бернабеу запанувала могильна тиша. Команда Вернидуба успішно вибігла у контру, Крістіано ювелірно подав на голову Яхшибоєву, який пробив у протихід Куртуа – 0:1.

Вимоглива публіка освистала своїх улюбленців. Натомість почулося злагоджене скандування "Шериф! Шериф!" Більше того, через кілька хвилин Куртуа помилився з передачею, і це ледь не закінчилося другим голом Шерифа – м’яч після удару того ж Яхшибоєва у міліметрах розминувся із дальнім кутом воріт.

Врешті Реал згадав про свій статус і люто накинувся на володіння гостей. Дуже небезпечно пробивали Гутьєрес, Вінісіус, Азар, Бензема, Каземіро. Кілька разів серйозно рятував Атанасіадіс. Шериф таки відстояв у першому таймі мінімальну перемогу – 1:0.

Невдовзі після відновлення поєдинку Вернидуб несподівано зняв із гри свого героя – Яхшибоєва. Тим часом за справу взявся Вінісіус. Якщо його перше падіння у штрафному майданчику Шерифа головний арбітр проігнорував, то в другому епізоді втрутився VAR. Пенальті потужним ударом у верхній кут реалізував Бензема – 1:1.

Анчелотті кидає в бій одразу чотирьох нових гравців – Модріча, Крооса, Йовіча та Родріго. Реал тисне, але… пропускає. Щоправда, після тривалого перегляду VAR гол Шерифа скасували – офсайд. Виводити господарів вперед міг Модріч. Із вбивчої позиції хорват влучив в обличчя голкіпера, відправивши його у нокдаун.

До закінчення основного часу залишалися лічені хвилини. Виявилося, що заміни тільки погіршили гру команди Карлетто. Реал втратив у гостроті якраз у той момент, коли належало йти на вирішальний штурм. На 88-ій хвилині Йовіч недолуго пробив метрів із 5-ти, завершуючи простріл Родріго. І – жорстока кара за легковажність. Шериф вкинув аут, скидання на Тілля – і той потужно зльоту в дев’ятку – 1:2!!! Шериф набирає 6 очок після 2 турів. Це фантастика.

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