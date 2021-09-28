Шахтар – Інтер: Траоре винесли на ношах у дебюті матчу – моторошні кадри
20:15 - Читать на русском
Нападник Шахтаря Лассіна Траоре покинув поле НСК Олімпійський через болісну травму в матчі проти Інтера.
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В ігровому епізоді Дюмфріс намагався зіграти головою в падінні та травмував Лассіну Траоре, влетівши йому в коліно.
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Нападник Шахтаря не зміг самостійно покинути поле – лікарі вивезли його з поля, а замість Траоре вийшов Тете.
До слова, Лассіна провів за "гірників" 13 поєдинків у поточному сезоні, у яких забив 9 голів.
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