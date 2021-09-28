Нападник Шахтаря Лассіна Траоре покинув поле НСК Олімпійський через болісну травму в матчі проти Інтера.

В ігровому епізоді Дюмфріс намагався зіграти головою в падінні та травмував Лассіну Траоре, влетівши йому в коліно.

Шахтар – Інтер: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Нападник Шахтаря не зміг самостійно покинути поле – лікарі вивезли його з поля, а замість Траоре вийшов Тете.

До слова, Лассіна провів за "гірників" 13 поєдинків у поточному сезоні, у яких забив 9 голів.

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