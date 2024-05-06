Гравець Шахтаря Єгор Назарина прокоментував гру з Чорноморцем, у якій лідер чемпіонату завдав супернику нищівної поразки (3:0).

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"Гра була непростою, – цитує Назарину Спортарена. – Ми створили багато гольових моментів і забили тричі вже у першому таймі, хоча могли забивати значно більше. Не хотів би нікого виділяти, ми одна команда. Вважаю, що провели якісний матч, саме як команда.

Наразі думаємо про гру з Динамо. Докладемо всіх сил, щоб перемогти. Здобули 14 перемог поспіль – навіть у чемпіона Німеччини Байєра такої серії не було".

Гра Шахтар – Динамо відбудеться 11 травня. «Гірники» випереджають киян на 4 очка в турнірній таблиці.

Байєр єдина команда в Європі, яка протягом сезону не зазнала жодної поразки.

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