Півзахисник Шахтаря порівняв команду з сенсаційним Байєром
Назарина пов’язує успіх команди із зіграністю футболістів.
Гравець Шахтаря Єгор Назарина прокоментував гру з Чорноморцем, у якій лідер чемпіонату завдав супернику нищівної поразки (3:0).
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"Гра була непростою, – цитує Назарину Спортарена. – Ми створили багато гольових моментів і забили тричі вже у першому таймі, хоча могли забивати значно більше. Не хотів би нікого виділяти, ми одна команда. Вважаю, що провели якісний матч, саме як команда.
Наразі думаємо про гру з Динамо. Докладемо всіх сил, щоб перемогти. Здобули 14 перемог поспіль – навіть у чемпіона Німеччини Байєра такої серії не було".
Гра Шахтар – Динамо відбудеться 11 травня. «Гірники» випереджають киян на 4 очка в турнірній таблиці.
Байєр єдина команда в Європі, яка протягом сезону не зазнала жодної поразки.
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