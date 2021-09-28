Ушкодження універсала англійського Манчестер Сіті Олександра Зінченка виявилося настільки серйозним, що він навіть не приїде до табору національної команди на матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Травма литкового м'яза унеможливлює участь хавбека в жовтневих матчах "синьо-жовтих", повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

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Кадрова втрата змусила в. о. керманича збірної України Олександра Петракова шукати заміну. Коуч національної команди вирішив перевести з резервного списку збірної півзахисника СК Дніпро-1 Олександра Піхальонка. Цей виклик у збірну стане прем'єрним для центрхава.

Нагадаємо, що в жовтні збірна України проведе два матчі відбору до ЧС-2022: 9 жовтня – проти фінів на виїзді, а 12 жовтня – із командою Боснії і Герцеговини вдома.

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