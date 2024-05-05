Обидві команди були в поганенькій формі, але не могли собі дозволити чергової втрати очок. Лише перемога зберігала Ліверпулю бодай математичні шанси на чемпіонство. Тоттенхем у боротьбі за зону ЛЧ отримав нагоду наблизитися до Астон Вілли, яка кількома годинами раніше програла Брайтону.

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Ліверпуль з перших хвилин влаштував справжнє цунамі на ворота Вікаріо. Очолив атаки "червоних" Мохамед Салах, якому Юрген Клопп пробачив публічні розбірки у попередньому турі проти Вест Хема. "Фараон" ефектно перекидав кіпера Тоттенхема, але того врятувала поперечка. Незабаром Вікаріо парирував ще один постріл Салаха, а добивання Елліота на лінії зупинив Ромеро.

Гол Ліверпуля був лише питанням часу, і він настав на 16-й хвилині. Гакпо м'якенько подав на дальню стійку, де ніхто не тримав Салаха – 1:0. Мо перервав свою "суху" серію в АПЛ, яка тривала місяць (4 тури). Загалом це 18-й гол єгиптянина в чемпіонаті.

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Тоттенхем був жалюгідним. Підопічні Постекоглу за весь тайм завдали одного удару – дальня спроба Біссума на 0,04 xG. Один гол відставання був би справжньою розкішшю для гостей до перерви, але Ліверпуль цього не дозволив. На 45-й хвилині "шпори" безпорадно спостерігали, як м'яч літає по їхньому карному майданчику. Удар Салаха Вікаріо відбив, а от добивання Робертсона накрити вже було нікому.

У дебюті другої половини справа дійшла до розгрому. Елліот зі Салахом "загризли" Емерсона, і Харві навісом знайшов голову Гакпо – 3:0. Лише після цього Тоттенхем вперше потурбував Аліссона, але кіпер Ліверпуля зафіксував удар Джонсона. "Червоні" ж не пробачали. Розумничка Елліот підкреслив сильний матч шедевром. 21-річний хавбек отримав передачу від Салаха, прибрав Бентанкура та потужно вліпив у дев'ятку.

Ліверпуль зарано розслабився, давши Тоттенхему надію на камбек. Рішарлісон вийшов на поле і отримав свою порцію освистування. Екс-форвард Евертона змусив Енфілд нервово принишкнути – гол та асист на Сона за 5 хвилин!

Юрген Клопп не дав підопічним натворити ще більшої біди, тому Ліверпуль таки залишається формальним учасником чемпіонської боротьби. До Арсенала 5 очок, до Ман Сіті 4. Тоттенхем програв четвертий матч поспіль. З такими результатами "шпорам" нема чого робити в ЛЧ – до Астон Вілли 7 пунктів. Лондонцям варто озиратися назад, адже Ньюкасл, Челсі та МЮ взагалі можуть залишити їх без єврокубків.

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