"Моя мета – завжди знати максимум про суперника, я прагну заглиблюватися в деталі. Динамо грає з позиції сили в більшості матчі внутрішнього чемпіонату. У Києва молода команда з купою талановитих футболістів. Віктора Циганкова хоче підписати не один закордонний клуб.

У Суперкубку України та в матчі з Бенфікою вони менше володіли м'ячем. Нам доведеться знайти підхід до компактної оборони суперника. Київ часто сідає в низький блок, тому ми маємо сміливо грати з високою лінією оборони та не пропускати контратаки. Я впевнений у своїй команді, але необхідно було досконало вивчити Динамо.

Я не буду розкривати секрет, де зіграє Девіс. Це залежить від багатьох чинників. Моє завдання – підібрати гравцям ролі, на яких вони найкраще розкриються. Гнабрі – дуже важливий для нас футболіст. У нього були травми, але він професіонально ставиться до своєї роботи. Нам потрібні такі швидкі футболісти.

Коман вже тренується, але завтра на поле не вийде. Він готовий не на 100%, немає сенсу ризикувати. Толлісо також не зіграє – чекаємо його повернення після міжнародної паузи. Кімміх обов'язково зіграє проти Динамо. Його присутність принципово важлива.

Багато хто критикує мене за емоційну поведінку в 34 роки. Але я хочу з ентузіазмом ставитися до своєї роботи. Я мріяв стати футболістом. Не склалося, але я все одно живу футболом. Граю в нього – не на полі, а в ролі менеджера. Я вважаю, що кожен повинен горіти тим, чим він займається. Якщо ти працюєш на фабриці дезодорантів – ти маєш любити дезодоранти. Якщо ти працюєш футбольним тренером – футбол повинен тебе запалювати.

Ми повинні підтвердити статус одного з фаворитів турніру. Зрештою трофей підіймає над головою та команда, яка виграє найбільше матчі. Баварія хоче бути цією командою. Завдання на гру з Динамо – набрати 3 очки. Наша мета – залишитися на вершині групи.

Також є тактичне завдання – надійно відіграти з високою лінією оборони. Протидія контратакам Динамо матиме завтра дуже важливе значення. Якщо ми реалізуємо свій план, то виправдаємо роль фаворита матчу", – сказав на прес-конференції Юліан Нагельсманн.

Нагадаємо, поєдинок між Баварією і Динамо відбудеться в середу, 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Кияни стартували в Лізі чемпіонів з нічиєї проти Бенфіки, а мюнхенці розгромили Барселону.

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