Зустріч між ПСЖ та Манчестер Сіті вважалася центральною у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. У парижан була мотивація помститись за весняні поразки у півфіналі турніру, однак більшість вболівальників цікавила інша сторона протистояння – чи вийде сьогодні Мессі? І скільки взагалі зіркових новачків виставить Маурісіо Почеттіно в основу?

"Мессі повинен служити Мбаппе": Анелька знайшов специфічну роль Лео в ПСЖ

У підсумку, він виставив усіх, крім Вейналдума та травмованого Рамоса. Українські ж фанати залишились без локальної інтриги – про травму Зінченка було відомо заздалегідь. Його, як і очікувалось, замінив Канселу.

Від битви двох дрім-тім очікували чогось феєричного, однак не все сталося, як гадалося. В першому таймі швидкості були посередніми, а моментів виникало обмаль. По суті, ПСЖ і Сіті мали лишень по дві нагоди відзначитись – і першу ж з них господарі перетворили у гол ! На 8-й хвилині Мбаппе увірвався на правий край карного майданчика й покотив на Неймара, а бразилець у спробі віддати передачу вперед на Мессі не зміг нормально влучити по м'ячу – втім, у нього вийшла ідеальна скидка на лівий край під удар Гуйє. Ідрісса прийняв її й метрів з семи влучив у дальню дев'ятку. 1:0!

Після цього команди вели затяжну позиційну боротьбу. Мессі збирав на собі фоли, але не виділявся. Неймар виконував красиві фінти, Марез і Гріліш хитали опонентів на флангах, однак нічого гострого довгий час не виникало. Коли гра остаточно заспокоїлась, Манчестер Сіті несподівано створив супермомент: на 26-й хвилині Стерлінг замкнув подачу з глибини, пробивши головою у поперечку, а Бернарду Сілва тут же зіграв на добиванні – втім, з метру він примудрився влучити у ту ж поперечку!

ПСЖ відповів на 38-й хвилині класною контратакою, в завершенні якої Еррера потужно вистрілив метрів з 22-х. Едерсон парирував. Останнє ж слово у першому таймі залишилось за "містянами": гості заробили кутовий, подача з нього пішла на дальню стійку, а Діаш замкнув її ударом головою – тепер вже Доннарумма проявив майстер-клас. У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги парижан.

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Якщо у першому таймі гра була рівною (лише перед перервою Сіті почав набирати оберти), то на початку другого тайму перевага підопічних Пепа Гвардіоли стала беззаперечною. Англійці тримали м'яч 64% ігрового часу, плели круті комбінації й двічі могли зрівнювати рахунок внаслідок проникних передач з флангу за спини захисникам. Перший шанс вже на 47-й хвилині змарнував Стерлінг, який пробив паралельно воротам метрів з восьми, а другу нагоду отримав Де Брюйне – Кевін потужно вистрілив з правого краю штрафного, однак Доннарумма парирував!

В середині другого тайму Манчестер Сіті продовжував володіти ініціативою, але гра дещо розкрилася. Зокрема, на 65-й хвилині Неймар міг забити другий гол у ворота Едерсона, прорвавшись правим флангом у карний майданчик і завдавши удару в ближній кут. Бразилець влучив у зовнішній бік сітки, а "містяни" огризнулися двома пострілами метрів з 20-ти – Марез спрямував м'яч в руки Доннаруммі, а от Де Брюйне не 71-й хвилині ледь не влучив у лівий нижній! Сфера пролетіла у сантиметрі від стійки. Пеп Гвардіола, тим часом, освіжив атаку Фоденом, знявши з пробігу Гріліша.

Ближчим до взяття воріт був Манчестер Сіті, однак не завжди порядок б'є клас. На 74-й хвилині сталося те, про що мріяли усі паризькі фани: Мессі у фірмовому стилі виконав діагональне зміщення з флангу до штрафного, обігрався перед ним з Мбаппе й потужним ударом з лівої вистрілив у праву дев'ятку – без шансів для Едерсона. 2:0! Ліонель забив дебютний гол у футболці ПСЖ.

Через п'ять хвилин Марез міг відродити інтригу в зустрічі, прийнявши простріл з лівого флангу на дальній стійці й пробивши з гострого кута, однак Доннарумма виручив ПСЖ. Після цього гості провели ще кілька цікавих атак, але жодна з них гострого завершення не мала. Аж у компенсований час Сіті розродився моментом, але це був лишень удар Мареза зі штрафного у воротарський кут. Доннарумма впорався. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу парижан!