"Кілька місяців тому в мене був досить складний період. Це було пов'язано з сімейними питаннями. І, загалом, були різні думки в голові, але, як я і казав, мені дуже подобається в Шахтарі. Моє найбільше бажання – допомагати.

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Будемо спілкуватися з керівництвом. Сподіваюся, що ми вирішимо, наскільки можливо те, щоб я залишився в команді. Щоб я був зі свіжими думками в голові, без внутрішніх проблем, допомагав Шахтарю", – сказав Марлос для YouTube-каналу Sport Arena.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів про те, що півзахисник виявив бажання завершити кар'єру в Україні і виїхати до Бразилії. Марлос виступає за Шахтар з липня 2014-го, його угода з донецьким клубом розрахована до 31 грудня 2021-го. Раніше хавбек заявив про завершення кар'єри в національній збірній України.

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