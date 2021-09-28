Шахтар круто стартував у Юнацькій ЛЧ, переїхавши Шериф у Тирасполі (5:0), однак у 2-му турі суперник був серйознішим. Інтер приїхав у гості, маючи за плечима нічию з Реалом – її вдалося видряпати у компенсований час. Три дні тому міланці ще й зазнали поразки від одноліток з Юве у Прімавері, тож у Києві італійці не збиралися ділити очки. Їм була потрібна виключно перемога.

Шахтар U-19 розгромив Шериф U-19 у матчі Юнацької ліги УЄФА: звитяга "гірників" без спротиву і прекрасний день Гончарука

Донеччани виставили той же склад, що і на Шериф. Очікувався непростий поєдинок, однак команди на старті зустрічі занадто сильно остерігалися одна одну. Шахтар намагався встановити контроль над м'ячем, Інтер нав'язував велику кількість єдиноборств і шукав вразливості задля контратак, а моментів чи цікавих атак не виникало взагалі. На полі було дуже нудно.

В середині першого тайму гра почала набирати оберти. Вже на 19-й хвилині "гірники" могли відкрити рахунок зі стандарту – Лосенко закрутив м'яч на ближню стійку, голкіпер Ровіда спокійно його спіймав, однак потім випустив прямо перед Гульком! На жаль, Ілля на добиванні зіграти не встиг. "Нерадзуррі" одразу ж відповіли вриванням Аб'юсо на правий край штрафного з пострілом низом. Твардовський спіймав м'яч, хоча зафіксував його лишень з другої спроби!

На 28-й хвилині господарі мали непогану нагоду відкрити рахунок. Глущенко віддав класну діагональ з правого флангу в штрафний, Лосенко у боротьбі за м'яч впав, але зумів прокинути його на Гончарука! Данило розвернувся і впав, однак рефері не збирається призначати пенальті. В цілому, Шахтар виглядав активніше за Інтер, однак на 30-й хвилині саме міланці вирвались уперед. Вийшло доволі просто: Карбоні отримав передачу на лівий фланг, відірвався на ривку від Капінуса й подав на лінію воротарського, а Касадеї, відірвавшись від захисників, спокійно замкнув головою – 0:1.

До честі Шахтаря, команда не знітилась. Ба більше: донеччани захопили ініціативу, нічого не дозволяючи Інтеру, й заробили кілька небезпечних стандартів – на 38-й хвилині з нього міг забити Лосенко. Ровіда витягнув його удар з-під ближньої стійки. Втім, перед перервою Інтер несподівано притиснув "гірників", ледь не подвоївши свою перевагу. На 44-й хвилині після подачі Карбоні з лівого флангу Нунціатіні підрізав м'яч на дальню стійку, а Касадеї у підкаті пробив у ближній кут – стійка врятувала Шахтар! Ще за хвилину у карний майданчик увірвався Пескетола, але Твардовський спіймав його постріл.

Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 0:1 на користь міланців. На початку ж другого тайму команди немов розпочали усе заново – темп знову впав, моментів не виникало, а єдиноборств побільшало. На полі стало нудно, хоча в цій трясовині "нерадзуррі" претендували на пенальті внаслідок падіння Овусу в штрафному. Арбітр справедливо проігнорував цей епізод.

В середині другого тайму стало цікавіше. Інтер остаточно закрився, навіть не думаючи про контргру, а от Шахтар домінував. "Гірники" впевнено розкатували комбінації в центральній частині поля та на флангах, почавши створювати моменти – щоправда, їх було всього два. Так, на 61-й хвилині Капінус прострілив з правого краю карного майданчика, а Фонтанароса у спробі перервати передачу зрізав м'яч у ближній кут власних воріт – Ровіда врятував Інтер! На 70-й же Гончарук розвернувся в штрафному, обіграв двох захисників і пробив метрів з 18-ти. На жаль, вийшло зависоко.

На жаль, після цього гостроти біля воріт Інтера не виникало. Міланці надійно закрилися на власній половині й намагалися тікати у контратаки, хоча нічого цікавого з них не виходило. Заміни у виконанні обох тренерів ніяк не допомогли вирішити проблему відсутності моментів. Шахтар все так же залишався активним, але на третині поля гостей простору не виникало. В такому руслі матч і добіг кінця. "Нерадзуррі" святкують мінімальну перемогу.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів