Ліга чемпіонів

Шахтар зіграв унічию з Інтером на НСК Олімпійський та втримав лідерство у групі B, набравши 4 очки. За "гірників" двічі зіграла поперечина воріт, а Анатолій Трубін кілька разів рятував ворота – відеоогляд матчу.

В інших поєдинках Реал врятувався від поразки Борусії М, а Аталанта уникла фіаско з Аяксом. Руслан Маліновський провів дебютний матч у поточній ЛЧ. Баварія взяла Москву, Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Порту, а Ліверпуль здолав Мітьюлланд.

Сергій Ребров та Мірча Луческу провели традиційну прес-конференцію перед поєдинком ЛЧ Ференцварош – Динамо.

Кріштіану Роналду не зіграє з Барселоною через позитивний тест на COVID-19.

Україна

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України – Шахтар і Динамо розпочнуть боротьбу лише з 1/4.

Ворскла підписала першого англійця в історії чемпіонатів України.

Андрій Пятов може завершити кар'єру наступного літа – після Євро-2020. Якраз тоді Шахтар може підписати Дмитра Різника з Ворскли – колись цим же шляхом пішов і сам Пятов. До слова, ЗМІ повідомляють, що Андрій Шевченко викличе голкіпера полтавців у національну команду на матчі Ліги націй.

Світ

Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони. Також клуб достроково покидає вся Рада директорів.

Зінедін Зідан отримав перший варіант продовження кар'єри на випадок звільнення з Реала. Зазначимо, що француз наразі не працював у жодному клубі, маючи в активі тренерський досвід виключно в мадридському гранді.

Президент ФІФА здав позитивний тест на коронавірус.