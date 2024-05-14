Головному тренеру Реала Карлу Анчелотті доведеться зробити непростий вибір між Андрієм Луніним та Тібо Куртуа на фіналі Ліги чемпіонів.

Бельгійський голкіпер повернувся до складу "вершкових" після важкої травми. Це ставить під сумнів статус Андрія Луніна в Реалі, який останнім часом грав у кожній грі.

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Футбольні фахівці з El Chiringuito TV висловили свої думки щодо того, хто з воротарів має грати у фіналі Ліги чемпіонів. За Тібо Куртуа віддали шість голосів, а Луніну дісталося лише чотири.

Основним аргументом на користь бельгійця є те, що Тібо найкращий голкіпер світу. Але деякі експерти вважають, що посадити українця в запас було б несправедливим рішенням, оскільки саме Андрій вивів Реал у фінал.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на Вемблі. Реал побореться за трофей з Борусією Д.

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