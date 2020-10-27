Криза в Барселоні досягла свого апогею. На засіданні ради директорів Бартомеу оголосив про достроковий відхід з посади президента. Це лише третій випадок в історії клубу, коли очільник Барселони достроково залишає посаду через вотум недовіри.

Разом із ним клуб покидають всі члени правління. Недовіру Бартомеу планували розглянути на початку листопада. Апогеєм для відставки президента стало рішення уряду Каталонії, який підтвердив проведення голосування про недовіру. Воно було заплановане на 1-2 листопада, повідомляє Mundo Deportivo.

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Ще кілька днів тому 57-річний Жозеп-Марія заявляв, що не думає про відставку, проте шалений тиск все ж змусив його змінити своє рішення. Раніше Бартомеу неодноразово був розкритикований головними зірками Барси – зокрема, Жераром Піке та Ліонелем Мессі, який взагалі хотів піти з клубу.

Нагадаємо, раніше сосіос Барселони зібрали більше 16 тисяч підписів на підтримку висловлення недовіри президенту, який перебував на цій посаді з 2014 року. За цей час Барса по 4 рази виграла чемпіонат та Кубок Іспанії, а ще один раз – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний ЧС.

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