Головні новини 12 травня: матч Кривбаса й Полісся не дограли, Арсенал знову став лідером АПЛ, прощання Мбаппе
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за неділю, 12 травня.
Україна
Кривбас – Полісся: матч УПЛ перервали через повітряну тривогу.
Колос офіційно отримав нового головного тренера – він стартував в УПЛ з двох поразок.
Чорноморець у більшості розбив Металіст 1925, залишивши Скрипника на дні – харків'яни без шансів на порятунок.
СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас.
Світ
Аталанта обіграла Рому перед фіналом Кубка Італії – поразка римлян офіційно вивела Ювентус і Болонью в Лігу чемпіонів.
Арсенал втримав перемогу над другим складом Манчестер Юнайтед і знову очолив АПЛ – Зінченко закріпив статус.
Молдова позбулася домінування Придністров'я – Шериф розгубив багаж Вернидуба й вперше за 9 років втратив чемпіонство.
ПСЖ зганьбився, зіпсувавши прощання Мбаппе, Фонсека залетів в зону Ліги чемпіонів, Клермон офіційно вилетів: Ліга 1.
Українці за кордоном
Яремчук жахливим промахом втратив шанс Валенсії на єврокубки.
Бєсєдін першим голом в сезоні приніс перемогу Ордабаси – український форвард не забивав з жовтня.