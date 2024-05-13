"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за неділю, 12 травня.

Україна

Кривбас – Полісся: матч УПЛ перервали через повітряну тривогу.

Колос офіційно отримав нового головного тренера – він стартував в УПЛ з двох поразок.

Чорноморець у більшості розбив Металіст 1925, залишивши Скрипника на дні – харків'яни без шансів на порятунок.

СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас.

Світ

Аталанта обіграла Рому перед фіналом Кубка Італії – поразка римлян офіційно вивела Ювентус і Болонью в Лігу чемпіонів.

Арсенал втримав перемогу над другим складом Манчестер Юнайтед і знову очолив АПЛ – Зінченко закріпив статус.

Молдова позбулася домінування Придністров'я – Шериф розгубив багаж Вернидуба й вперше за 9 років втратив чемпіонство.

ПСЖ зганьбився, зіпсувавши прощання Мбаппе, Фонсека залетів в зону Ліги чемпіонів, Клермон офіційно вилетів: Ліга 1.

Українці за кордоном

Яремчук жахливим промахом втратив шанс Валенсії на єврокубки.

Бєсєдін першим голом в сезоні приніс перемогу Ордабаси – український форвард не забивав з жовтня.