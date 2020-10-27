Португальський голеадор не зіграє проти свого одвічного опонента Ліонеля Мессі. Про це журналіст Романо Агресті написав у своєму твіттері.

Пірло – про матч з Барселоною: Сподіваюсь, це буде не один з найкращих вечорів Мессі

У неділю Роналду знову здав позитивний тест на коронавірус і змушений був пропустити поєдинок Серії А проти Верони. Попри це, нападник зберігав шанси на участь у матчі ЛЧ за умови негативного аналізу напередодні протистояння з "блаугранас". Вочевидь, новий тест Роналду так і не дав бажаного результату.

До слова, матч Ювентус – Барселона відбудеться у середу, 28 жовтня. Початок поєдинку о 22:00.

Роналду мріє про битву з Мессі, великі надії Зінченка, Шахтар не залишив Реалу права на помилку – вершки 2 туру ЛЧ