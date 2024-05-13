У Франції, безумовно, є багато талантів, але зазвичай ми обговорюємо атакувальних гравців, які вже наповну блищать на європейській арені. Утім у Лізі 1 зростає нова зірочка серед захисників, яку вже охрестили "новим Вараном". Його ім'я Лені Йоро.

Іспанські ЗМІ активно пишуть про інтерес до французького захисника з боку Реала. Мадридці вже кілька років переманюють найкращих гравців чемпіонату Франції до своєї команди і влітку планують підсилити лінію оборони вихованцем Лілля.

Лені Йоро народився в Сен-Морісі (Валь-де-Марн), що у передмісті Парижа. Перші кроки у футболі він робив в Альфорвілі, де грав протягом року, а потім у віці шести років переїхав із батьками на північ Франції. Там продовжив навчання у клубі Вільнєв-д'Аск, де його помітив Лілль. Лені приєднався до академії "догів" у 2017-му, коли йому виповнилося 12 років.

У складі Лілля він швидко прогресував. Коли Йоро виступав за U-15, він виріс на 10 сантиметрів за рік, почали накопичуватися травми, і у тренерів виникли сумніви щодо продовження його кар’єри. Лені успішно подолав усі проблеми.

Лені Йоро в академії Лілля, фото: DR / LP

"Коли я побачив його вперше, він був портретом Рафаеля Варана. Таке ж ставлення, та ж зрілість у тому ж віці, той самий зріст, той самий морфотип. Такі діти – це щастя", – пригадує Орландо Сільвестрі, тренер молодіжної команди.

У юнацькій Лізі УЄФА дебют Йоро відбувся в матчі проти Севільї у жовтні 2021 року. Захисник вимушено вийшов на поле і отримав лише 10 хвилин гри. Цей матч став ключовим для Лені у підйомі до першої команди Лілля. Француз вразив своїх тренерів позиціюванням, читанням гри і оборонними діями. Одразу було прийняте рішення інтегрувати його в професійну групу, якою керував вже Паулу Фонсека. Португальському фахівцю знадобилося менше ніж 10 тренувань, щоб розгледіти талант Йоро.

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Фонсека довго тягнув з професійним дебютом Лені у Лізі 1. Він припав на останній день сезону 2021/22, матч із Ніццою. На той момент Йоро було 16 років, 6 місяців і один день. Француз став другим наймолодшим гравцем, який виступав за Лілль, обійшовши Едена Азара.

"Я не можу повірити, що йому шістнадцять, коли бачу, як він приходить на тренування. Він мене вражає. Центральним захисником важко, коли ти молодий. Ви думаєте, що йому вже 21-22 роки. Він буде розвиватися фізично, це нормально, і через два-три роки стане сильнішим і швидшим. Це станеться з працею та досвідом. У нього є потенціал зробити чудову кар'єру, але це залежить тільки від нього", – розповідав захисник Лілля Жозе Фонте.

Лені Йоро святкує перемогу з командою / фото: E. Garnier/L'Équipe

У сезоні 2022/23 Лені продовжив своє сходження кар'єрними сходинками. Фонсека вже довіряв гравцю набагато більше. За всю кампанію Йоро зіграв у 13 матчах Ліги 1 і у двох матчах Кубка Франції, де записав до свого активу першу результативну передачу на професіональному рівні. Не все було ідеально. Лені помилявся, привозив голи, але Фонсека вірив у талант Йоро, за яким вже почали стежити європейські гранди.

"Він – той тип гравця, який підходить для нашої гри. На позиції центрального захисника непросто знайти гравця з характером і якостями Лені. Я думаю, що він – майбутнє цього клубу. Як тренер, вам необхідно захищати гравців такого віку. Я не хочу його надто виставляти, я хочу створити ідеальні умови, щоб він розвивався", – пояснював Фонсека про ігровий час захисника.

Виступи Йоро повністю переконали португальського тренера, а ще додалися травми. Фонсеці нічого не залишалося, як сформувати пару Йоро – Фонте. Досвідчений Жозе взяв під крило юного француза, пояснюючи, що помилки – це частина життя і не можна на них зациклюватися. У кампанії 2023/24 Лені став основним гравцем Лілля. Дебютував у Лізі конференцій і забив свої дебютні голи. До минулого вікенду Йоро відіграв у Лізі 1 2492 хвилини. Жоден гравець Лілля не проводив на полі більше, ніж француз.

Порівняльний радар Лені Йоро в Ліллі між сезонами 2022/23 і 2023/24

Лені відрізняється на полі своїм спокоєм. І це у 18 років, коли з тиском не можуть впоратися навіть досвідчені гравці. Йоро вміє правильно розташовуватися, любить діяти шляхом короткого та середнього пасу, хоча в сезоні 2023/24, порівняно з минулим, він значно покращив довгі передачі. Йоро прекрасно грає головою, що він продемонстрував, забиваючи свої голи.

"Новинка – це Лені та якість, яку він демонструє. Його особистість, його професіоналізм. Він весь час зосереджений, слухає і хоче вчитися, залишається позитивним, навіть коли його критикують. Коли ви так реагуєте, з вами можуть статися лише хороші речі. Я радий бути частиною цієї пригоди. Я тут, щоб допомогти йому, навіть якщо він нічого не просить", – розповідає ветеран "догів" Жозе Фонте.

Француз класно грає на випередження, надійний в обороні. Його підкати інколи межують з фолом, але Лені вдається чисто відбирати м'ячі. Він багато в чому покладається на своє високе почуття позиційної обізнаності, вміння читати гру і технічні навички при виконанні перехоплень.

Вміння Йоро володіти м'ячем – це те, що найбільше вирізняє центрального захисника, і те, що робить його таким популярним гравцем. Дійсно, Лені також бере активну участь у грі своєї команди, але він не є тим, хто просуває м'яч вперед. Однак дуже надійно тримає м'яч, припускається відносно мало помилок, як для молодого гравця, і загалом залишається спокійним навіть під тиском.

"Я задоволений тим, що він показує. Лені значно спрогресував, став відігравати важливу роль у команді. Він молодий гравець, але демонструє велику зрілість, він чудовий професіонал. Він повинен думати про те, що йому ще потрібно вдосконалювати, щоб стати великим гравцем у майбутньому", – пророкує Фонсека.

Йоро не схильний до активних оборонних дій на половині поля суперника, вважаючи за краще триматися осторонь і бути найбільш пасивним захисником у своїй команді. Таким чином, він може покладатися на свою здатність відчувати небезпеку і відповідно позиціювати себе, щоб впоратися з нею, якщо потенційна проблема переросте в реальну загрозу. Розташування – це ще одна головна якість Лені. Він настільки правильно вміє позиціювати своє тіло, що в будь-який момент легко може розвернутися і змінити напрямок бігу.

Карта захисних дій та теплова карта Лені Йоро у поточному сезоні

Йоро використовує своє сильне відчуття захисного позиціювання, щоб опинитися в потрібному місці, щоб відновити володіння м'ячем у ситуації, яка могла б стати загрозливою для його команди. Більшість його захисних дій відбуваються на краю власного штрафного майданчика або навіть всередині штрафного майданчика.

Звісно, що Лені Йоро дуже молодий гравець і йому ще є в чому рости. Юному оборонцю Лілля важко діяти при агресивному захисті, він не почувається комфортно, коли його команда втрачає м'яч глибоко, чи коли доводиться захищатися в переходах. Попри те, що у цьому сезоні фізично Йоро покращився, він ще досі має наростити м'язи.

Для свого віку Лені дуже непоганий захисник. У Лізі 1 він точно виділяється, тому не дивно, що Реал намагається якнайшвидше залучити гравця, щоб уникнути конкуренції. Але найкращий варіант для Йоро – ще бодай рік посидіти у Франції і відточити свої навички. У правильних руках Лені може стати крутим захисником і великою надією для збірної Франції. Тьєррі Анрі, наставник молодіжки, вже викликає Йоро в команду U-21, попри його вік.

Мбаппе, я пишу тобі листа...