Матч і онлайн-трансляція Аталанта – Аякс стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок групи D проходив у Бергамо – "богиня" вперше у своїй історії зіграла домашній матч ЛЧ на рідній арені. Як відомо, у сезоні 2019/20 команда Руслана Маліновського грала в Мілані на Сан-Сіро. В першому турі Аталанта розгромила на виїзді Мітьюлланд, а амстердамці вдома мінімально поступилися Ліверпулю. Таким чином, підопічні Гасперіні підходили до матчу в статусі лідера квартету.

Руслан Маліновський розпочав поєдинок у запасі. Півзахисник збірної України пропустив гру в Данії через травму – відповідно, протистояння з Аяксом могло стати дебютним для Маліновського в поточному сезоні ЛЧ.

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Аякс доволі несподівано захопив ініціативу з перших хвилин гри. Удар Тадіча був невлучним, а після ще однієї спроби Спортьєлло забрав м'яч. Аталанта відповіла лише падінням Сапати в штрафному майданчику – без пенальті. Після подачі кутового Мазрауї поклав корпус і пробив з відскоку – вище. Лише на 14-й хвилині бергамаски провели першу атаку, яка завершилася ударом. Спроба Гомеса була невдалою, як і удар Ілічіча в наступній атаці.

Аталанта перехопила ініціативу. Гості перестали встигати за спритними гравцями "богині" – як наслідок, дві жовті вже до 20-ї хвилини (Траоре та Классен). Поганий приклад вирішив наслідувати Ілічіч, який отримав попередження за зрив атаки. Класний шанс був у Аякса на 27-й хвилині. Антоні потужно приклався з-за меж штрафного – Спортьєлло забрав круглого.

На 28-й хвилині амстердамці отримали право на пенальті. Дамір Скоміна вирішив, що дії Госенса проти Траоре тягнули на 11-метровий. До м'яча підійшов Душан Тадіч, який спокійно пробив по центру та вивів Аякс вперед. Перший гол підопічних Тен Хага в поточній ЛЧ. Через 10 хвилин аяксиди подвоїли свою перевагу. Лассіна Траоре з гострого кута відправив м'яч у ближній кут після прострілу Нереса та невпевненої гри Спортьєлло. 0:2 – холодний душ для підопічних Гасперіні.

Сапата увірвався у штрафний та пробив з гострого кута, проте значно вище. Це був останній шанс у першому таймі, за підсумками якого Аякс оформив комфортну для себе перевагу. Андре Онана фактично не вступав у гру.

В дебюті другого тайму Аталанта могла скоротити відставання. Ілічіч потужно пробив зі штрафного, проте камерунський голкіпер продемонстрував дива реакції. І тут же Спортьєлло врятував господарів від третього пропущеного м'яча. Але на 53-й хвилині "богиня" все ж забила. Гомес навісив на дальню стійку, яку ударом головою замкнув Сапата. Аталанта продовжувала тиснути, а на 60-й хвилині відновила паритет. Сапата з гострого кута ледь не порвав сітку, вразивши дальню дев'ятку.

Толої навішував у штрафний та влучив у руку Тальяфіко – немає пенальті. Аякс відверто "поплив". Затяжна атака Аталанти завершилася сейвом кіпера після удару Пашаліча. М'яч знову відскочив до хорвата, який не зумів влучити в порожній кут! Аякс відповів ударом Антоні після ефектної скидки Траоре – сейв Спортьєлло. На 78-й хвилині Гасперіні провів перші заміни – Мурієль і Маліновський вийшли замість Гомеса та Ілічіча. Українець міг принести перемогу Аталанті своїм фірмовим дальнім ударом, але Онана забрав м'яч. А на 90-й хвилині Руслан з лінії штрафного зарядив вище, після чого ще й отримав жовту за грубий фол проти Антоні, який не зумів продовжити матч. Це був останній момент у матчі.

2:2 – команда Гасперіні провалила перший тайм, але по перерві врятувалася від поразким та могла претендувати на більше. В наступному турі Аталанта зіграє з Ліверпулем – у обох команд по 4 очки.

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